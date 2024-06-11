11 Июня 2024
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Общество В России В бывшем СССР Омская область
Фото: Сергей Мельников

Более 400 участников Форума соотечественников приветствовал губернатор Омской области Виталий Хоценко

10-11июня Омская область стала местом проведения форума по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В регион съехались руководители профильных структур МВД и МИД России, Россотрудничества, исполнительных органов власти Омской области и 23 регионов России, общественные деятели, педагоги, студенты. Также в форуме участвуют представители зарубежных стран. В течение двух дней они обмениваются мнением о современных тенденциях и инновациях в этом направлении, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Первый день форума прошел в Азовском немецком национальном районе. Здесь состоялся круглый стол «Возможности адаптации и интеграции соотечественников из недружественных стран в российское общество в национальных муниципальных образованиях». В работе площадки приняли участие представители немецкого национального района Алтайского края. Форумчане обсудили вопросы, связанные с возвращением российских немцев, их обустройством в российских регионах, перспективными направлениями развития общественных организаций на территориях.

Сегодня - второй день форума. В областном конгресс-холле проходит пленарное совещание, на котором обсуждаются перспективы дальнейшего совершенствования государственной программы переселения, возможности по открытию предпринимательства и мерах поддержки, перспективы и направления молодежного сотрудничества.

С приветствием к участникам обратился Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что 15 лет в регионе реализуется государственная программа по оказанию содействия переселению соотечественников. Все эти годы Омская область стабильно входит в десятку лидеров в стране по количеству переселенцев.

«За это время в регион в рамках программы переехали 49 тысяч человек из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. У Омской области огромный потенциал в сфере работы с соотечественниками и он далеко не исчерпан», - заявил Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

По его словам, привлекательности региону добавляет то, что здесь веками мирно соседствуют представители более 130 национальностей и этнических групп.

«Те, кто переезжают сюда из других стран, всегда смогут найти подходящий им круг общения, культуру и традиции, к которым привыкли», - отметил руководитель области.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Он заявил, что удобное географическое положение, строительство транспортных магистралей позволили нашему региону стать важным торгово-промышленным и транспортным центром Сибири. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Омская область - стратегический регион.

Программа «Соотечественники», считает омский Губернатор, помогает обеспечивать экономику трудовыми ресурсами, частично компенсировать отток местного населения и решать демографические проблемы. Прибывшие соотечественники – это в большинстве своём молодые люди. Больше половины из них с семьями, где растут дети. Это важно и ценно, поэтому в регионе уделяется максимальное внимание реализации программы.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Участников форума сегодня ждут 3 тематические секции: «Новые практики российских регионов по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Проблемы и перспективы использования различных статусов гражданами, переезжающими в Россию для постоянного проживания»; «Собственное дело для переселенцев: опыт регионов, проблемы и перспективы»; «Перспективы адаптации и интеграции молодежи. Межнациональные, культурные и образовательные аспекты».
На форуме будут представлены лучшие проекты по реализации государственной программы переселения соотечественников Сахалинской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

Также заявлены выступления коллег из Туркмении, Киргизии, Латвии и Молдовы. Отметим, что Омская область стабильно входит в число 10-ти субъектов РФ, которые являются лидерами в нашей стране по приему переселенцев.

Теги: виталий хоценко, форум, соотечественники, программа переселения соотечественников, омская область


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