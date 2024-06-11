Новому губернатору Югры предложили тратить неиспользуемую часть денег программы "Сотрудничество"

Депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова предложила врио губернатора Югры Руслану Кухаруку направить неиспользуемую часть средств программы "Сотрудничество" на строительство школ и приобретение высокотехнологического медицинского оборудования в Югре, сообщает NEFT.

Об этом Резяпова заявила в ходе рабочей встречи Кухарука с чиновниками и депутатами в Сургуте.

Депутат сообщила, что "Сотрудничество" не каждый год исполняется в полном объеме. Были примеры, когда программа была реализована лишь на 60%. В этих случаях, по словам Резяповой, Тюменская область зарабатывает на процентах от свободных денег. Депутат предложила использовать эти средства на проекты на территории Югры и вызвалась курировать эти вопросы.

Кухарук согласился, что деньги нужно использовать эффективно, однако подчеркнул, что проекты нужно не только запускать, но и доводить до конца - для этого местные власти должны качественно подходить к организации процесса, начиная с подготовки проектно-сметной документации, а заканчивая своевременной сдачей объектов.

Напомним, в "наследство" от прошлого губернатора Натальи Комаровой Руслану Кухаруку досталась больница в Нижневартовске. Объект строится уже больше 15 лет. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В ситуацию вмешались депутаты разных уровней. Кроме того, помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. На долгострой также жаловались президенту России Владимиру Путину. На правительственном совещании, посвященном здравоохранению, глава Минздрава сообщил, что в ближайшие месяц-полтора все завершится. Врио губернатора Руслан Кухарук потребовал открыть больницу к сентябрю. Добавим, что стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По последним данным, в строительство больницы уже вложено 30 млрд руб.