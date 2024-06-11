Опрос: жители Екатеринбурга считают зарплаты депутатов необоснованно высокими

Жители Екатеринбурга рассказали, какие профессии они считают слишком переоцененными в плане зарплат. На первом месте оказались депутаты.

Исследование на эту тему организовал сервис SuperJob. Опрос проводился в уральской столице в мае-июне нынешнего года. Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты – так считают 19% екатеринбуржцев.

На втором месте оказались специалисты IT-сектора с 17% голосов опрошенных. На третьем месте – госслужащие (11%), на четвертом – руководители и директора в различных сферах (8%).

По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений. Столько же горожан считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, а о сверхдоходах блогеров – 3%.

При этом 6% респондентов убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Напомним, недавно депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников публично объявил себя и своих коллег "лучшими людьми города".