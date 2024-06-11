Мирная конференция в Швейцарии поддержит только три пункта из "мирного плана" Зеленского

Проект совместного заявления, которое будет опубликовано по итогам мирного саммита в Швейцарии, не будет содержать призыва к выводу российских войск с территорий, ранее входивших в состав Украины, передает японский телеканал NHK.

Мирный саммит пройдет в Швейцарии в ближайшие выходные. Ранее предполагалось, что он направлен на реализацию предложенного Владимиром Зеленским плана из десяти пунктов. Но, как видно, не все из них конференция поддержит.

В понедельник власти Швейцарии сообщили, что в саммите примут участие 90 представителей стран и организаций.

По данным телеканала, в проекте совместного заявления упоминаются только три из десяти пунктов, предложенных в украинской "формуле мира": обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственной безопасности и освобождение пленных и возвращение детей, вывезенных в РФ.

В проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира. Подчеркивается важность участия России в дискуссиях.

Дипломатические источники сообщают, что вывод российских войск и другие вещи, к которым призывала Украина, были исключены из проекта по настоянию некоторых стран Азии и Ближнего Востока.