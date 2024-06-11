Адвокат генерала Попова допустил его отправку на СВО

Уголовно-процессуальный кодекс России позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

Чтобы реализовать этот вариант, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие. Буйновский добавил, что защита также готовит соответствующие документы.

7 июня суд оставил Попова в СИЗО до 11 августа. Обвиняемый на судебном заседании заявил, что в зоне боевых действий он занимался построением обороны, а не хищением денежных средств. Он добавил, что "не вылезал из окопов" и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". По словам Попова, "у него за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще".

Напомним, следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 133 млн рублей.