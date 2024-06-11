"Газпром нефть" завершила испытания первого российского комплекса оборудования для гидроразрыва пласта

"Газпром нефть" совместно с партнерами успешно завершила отраслевые испытания первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта (ГРП) – главного метода повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", перед тестированием отечественного флота ГРП в полевых условиях Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) разработал единую методику отраслевых испытаний. Проведение отраслевых испытаний с привлечением крупнейших нефтегазовых компаний было организовано "Единым оператором испытаний" – национальной экспертной площадкой в области тестирования нового российского оборудования.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что системная работа российских предприятий в кооперации с отраслевыми заказчиками позволяет создавать востребованные топливно-энергетическим комплексом решения.

"Рассчитываю, что данная работа и мероприятия по увеличению доли отечественных компонентов будут продолжены и производитель уже в 2025 году приступит к серийному выпуску флотов", – сказал Антон Алиханов.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков добавил, что создание российского комплекса для проведения полного цикла гидроразрыва пласта – часть программы Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования и созданию отечественных технологий для ТЭК.

"Вместе с партнерами мы успешно провели испытания первого отечественного флота ГРП. Тестирование завершилось буквально на днях на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Успешное завершение испытаний флота ГРП позволит начать его серийное производство", – поделился Александр Дюков.

Финальные испытания прошли на одном из месторождений ЯНАО при участии специалистов "Газпромнефть-Заполярья".

"Мы ведем разработку запасов со сложными геологическими условиями. Гидроразрыв пласта является ключевым инструментом, который позволяет не просто преодолевать вызовы, но и повышать добычу. Создание первого российского флота ГРП имеет большое значение и для наших проектов, и для всей нефтегазовой отрасли", – рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Полевые испытания подтвердили эксплуатационные характеристики отечественного оборудования и его соответствие отраслевым стандартам. Так, первый российский флот ГРП получил сертификат Института нефтегазовых технологических инициатив о готовности к серийному производству и промышленному применению.