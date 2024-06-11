В Екатеринбурге прикрыли производство еще одного поставщика "Жизньмарта"

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали производство очередного поставщика сети магазинов "Жизньмарт".

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, такое решение вынес Ленинский районный суд уральской столицы. Ранее специалистами Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений в работе заготовочного цеха, ведущего свою деятельность по адресу: Екатеринбург, ул. Ленина, 38.

Суд принял решение приостановить его деятельность на 15 суток. Приставами были опечатаны рабочие поверхности цеха. Также вручено требование об исполнении решения суда – не возобновлять работу цеха в указанный срок.

Напомним, ранее суды приостановили деятельность еще трех поставщиков "Жизньмарта" после массового отравления в Екатеринбурге. Основатель сети магазинов готовой еды Иван Зайченко заявлял, что подаст в суд на поставщиков, занесших сальмонеллу в "Жизньмарт". Однако затем вступился за них.