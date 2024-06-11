В Новосибирске для экс-зампрокурора области запросили восемь лет

Гособвинение запросило восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок.

Ей вменяют получении взяток и использовании полномочий вопреки интересам службы, пишет ТАСС.

В мае бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин наказан по уголовному делу о взятке. Он получил четыре года колонии строгого режима. По данным следствия, в 2017-18 гг. Турбин получил взятку в 3 млн руб. и $1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова. Деньги он взял за информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу.