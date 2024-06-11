ЕС пытается договориться с Киевом о продолжении транзита российского газа

Европейские чиновники ведут переговоры с Киевом о сохранении транзита российского газа через территорию Украины. В конце 2024 года истекает действующий контракт на транзит, и пока ни Киев, ни Москва не выражали готовность его продлить. При этом несколько восточноевропейских стран до сих пор в значительной степени зависят от поставок российского газа, отмечает Bloomberg.

Сообщается, что прорабатывается альтернативный вариант поставок, который бы формально позволил Европе отказаться от российского газа: закачивать в газопровод через Украину азербайджанский газ.

При этом, как пишет издание, Азербайджан и Россия могут организовать своп, то есть, по сути, просто обменять равнозначные объемы поставок разным покупателям.

Россия по-прежнему поставляет в Европу около 15 миллиардов кубометров газа в год, в основном в Словакию и Австрию, где Россия по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд покрывает более 80% потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом, и, несмотря на частые споры о том, следует ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа.

Доходы Украины от транзита в 2021 году составили около 1 миллиарда долларов.