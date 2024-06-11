WP: США сняли запрет на поставки оружия "Азову"*

Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.

Согласно заявлению Госдепартамента, украинская 12-я бригада специального назначения прошла проверку в соответствии с "законом Лихи", который не позволяет США оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в нарушении прав человека.

Госдепартамент заявил, что не нашел "никаких свидетельств" таких нарушений, передает РИА Новости. Теперь батальон будет иметь доступ к американскому оружию, как и любое другое подразделение ВСУ.

Напомним, в 2017 году конгрессмены США приняли закон, запрещающий финансирование деятельности батальона "Азов"*. В марте 2022 года американский лидер подписал первый пакет военной помощи Украине. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал Конгресс США покончить с двойными стандартами. По его словам, вооружение, которое направляется в Киев, попадает к националистическим батальонам, среди которых есть и "Азов"*.

*запрещенная в России террористическая организация