ВМС Америки собрались следить за плывущими на Кубу кораблями и подлодкой России

Военно-морские силы (ВМС) Америки собрались следить за тремя кораблями и подводной лодкой России, плывущими на Кубу в преддверии военных учений в Карибском бассейне.

Российские военные корабли прибудут в Гавану 12 июня и пробудут там до 17 июня. Три российских корабля – фрегат, нефтяной танкер флота и спасательный буксир.

Два американских эсминца и два корабля, которые буксируют гидроакустическое оборудование, следят за подводной лодкой. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следят за кораблями, пишет CBS.