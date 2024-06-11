Уральский журналист Колезев* обнаружил арест российского счета

На российский счет уральского журналиста, основателя издания It’s My City Дмитрия Колезева* наложили арест. Об этом он написал в своем Telegrm-канале.

"Зашел проверить российский счет, а его арестовали. Судя по сумме в реальности я лишился ~17 тыс. рублей, а также приобрел некоторые неудобства. Если думать, что это плата за свободу слова, то не очень дорого выходит", - заявил журналист.

При этом, на опубликованном Колезевым* скриншоте можно заметить гораздо большую сумму "− 4 млн 982 тыс. 397 рублей".

В июне 2021 года уралец стал главредом Republic**. В марте 2022 года он уехал из России, а Роскомнадзор заблокировал сайт Republic**.

5 июня 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал уральского журналиста по делу о распространении фейков о российской армии. Уголовное дело в отношении покинувшего Россию журналиста было возбуждено еще в 2022 году за его пост в социальных сетях. В ноябре того же года Колезева* признали иностранным агентом.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

** Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента