11 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали двух дебоширов, занимавших чужие места в самолетах

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали нарушителей общественного порядка. Они занимали чужие места в самолетах и устраивали скандал.
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Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, первым дебош устроил 34-летний житель уральской столицы, возвращавшийся из Египта. Недовольство тем, что его попросили вернуться в свое кресло, мужчина сопровождал отборной бранью. Он игнорировал стюардов и мешал другим пассажирам. Пришлось вызывать транспортных полицейских.

Силовики отвели дебошира в дежурную часть, где составили административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна". По первому протоколу мужчине уже назначен штраф в 1 тысячу рублей. Решение по второму будет принято позже.

Буквально в тот же день, через несколько часов, помощь транспортных полицейских потребовалась на борту самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Шереметьево. Выяснилось, что 44-летняя свердловчанка при посадке заняла чужое кресло в салоне. Женщина наотрез отказалась его покидать и вступила в перепалку с экипажем. Как и в первом случае, ее привлекли к административной ответственности.

В управлении на транспорте МВД России по УрФО отметили, что во время посадки и полета все пассажиры должны оставаться на своих местах, указанных в посадочных талонах. Это требование, в том числе, продиктовано соображениями безопасности.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали дебошира из Амурской области, которому не дали покурить в самолете.

Теги: дебоширы, Кольцово, места, Екатеринбург


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