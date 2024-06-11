11 Июня 2024
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Фото: 86.mchs.gov.ru

Первая отставка в правительстве Югры. Свой пост покинул замгубернатора Александр Тиртока

В правительстве Югры произошла первая отставка с момента назначения нового главы региона. Свой пост покинул заместитель губернатора Югры Александр Тиртока, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте регионального правительства уже удалили информацию о заместителе губернатора.

Замгубернатора Александр Тиртока ушел в отставку(2024)|Фото: скриншот / gov.admhmao.ru

По данным источника Накануне.RU, Тиртока написал заявление по собственному желанию.

Телеканал "Мегаполис" сообщает, что решение принял непосредственно глава региона. Первое совещание с замами было посвящено как раз ситуации с паводками и лесными пожарами.

Напомним, Александр Тиртока был назначен заместителем губернатора в 2019 году. До этого он возглавлял управление МЧС по ХМАО. В 2022 году она назначила его ответственным за взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, а также органами власти новых регионов.

Как сообщало Накануне.RU, 30 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова досрочно ушла в отставку. После этого президент Владимир Путин объявил исполняющим обязанности губернатора Руслана Кухарука, который до этого с 2018 года занимал пост мэра Тюмени.

Руслан Кухарук после назначения заявил, что не будет менять команду как минимум до сентября – до назначения на пост думой Югры.

Теги: Александр Тиртока, замгубернатора, отставка


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