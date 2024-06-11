Первый российский гибридный автомобиль появится к 2026 году

Стартап "Электромобили мануфэкчуринг рус" в 2025–2026 гг. оснастит выпускаемый компанией электрофургон гибридной силовой установкой.

Как заявил гендиректор и совладелец компании Илья Рашкин, разработку гибрида ожидается завершить в 2024 году, после чего должна состояться сертификация. Опытно-конструкторские работы компании сейчас в основном сосредоточены на том, чтобы создать такую связку двигателя внутреннего сгорания и генератора для подзарядки батареи, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго, указал Рашкин.

Электротягой хотят оснастить фургон на базе "УАЗ Профи", сообщают "Ведомости".

Ранее "АвтоВАЗ" на Петербургском экономическом форуме официально презентовал новую модель – Lada Iskra. Концептуально она займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, считает производитель.