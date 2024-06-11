Штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров могут увеличить в 10 раз

В Госдуме хотят увеличить в 10 раз штрафы за повторную продажу запрещенных к продаже товаров.

Соответствующий проект закона 11 июня будет внесен группой депутатов ЛДПР. Как считают депутаты, действующие суммы штрафов являются незначительными, что позволяет совершать подобные правонарушение многократно, а выручка от продажи таких товаров и вовсе покрывает наложенный штраф.

Согласно предложенным поправкам, за повторную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, налагается штраф для физлиц в размере от 15 тыс. до 25 тыс. руб. с конфискацией (сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.), для должностных лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией (сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. руб.), для юрлиц – от 300 тыс. до 400 тыс. руб. с конфискацией таких товаров (сейчас от 30 тыс. до 40 тыс. руб).

Законодатели отмечают, что введение таких мер поспособствует более действенному противодействию продажи недобросовестными предпринимателями запрещенной к реализации продукции, а также значительно сократит незаконный оборот таких товаров.

"Несмотря на то, что борьба ведется с подобного рода вредным явлением, штрафы сейчас незначительные, мы предлагаем их существенно увеличить. Потому что штрафы в 2 тыс. руб. — это смешно для наших предпринимателей", - указал глава партии Леонид Слуцкий, сообщают "Известия".