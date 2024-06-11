В Госдуме предложили заселять в гостиницы по пенсионному удостоверению и военному билету

В России в отели, санатории, пансионаты рекомендовали заселять по пенсионному удостоверению и военному билету.

С соответствующим предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на фоне предложения главы Минэка Максима Решетникова о том, чтобы в целях развития туризма с 2025 года начать заселять в туристические объекты по водительскому удостоверению. Как указал законодатель, в стране идет цифровизация "Госуслуг", а в 2023 году глава государства подписал указ о "цифровом паспорте", приравняв предъявление документа через "Госуслуги" к предоставлению бумажной версии в ряде случаев, среди которых, например, посадка в поезд дальнего следования или подтверждение возраста в магазине при покупке алкоголя.

При этом, продолжает Чернышов, в ряде сфер действуют достаточно архаичные правила. Среди них и заселение в гостиницы. До сих пор это возможно строго при предъявлении паспорта.

Депутат считает, что можно допустить при заселении использование таких документов, как водительское удостоверение или пенсионное свидетельство, на котором есть и фотография, и полные данные гражданина, и СНИЛС, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов – по биометрии. В пилотном режиме запуск сервиса запланирован на второе полугодие 2024 г.