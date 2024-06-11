11 Июня 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Сотовые операторы отключают поддержку стандарта 3G

Сотовый оператор МТС начал отключать сети мобильной связи стандарта 3G.

С 20 июня компания отключит его в Угличе Ярославской области. После этого МТС планирует с октября приступить к поэтапному отключению сетей третьего поколения в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Это будет происходить в течение 2025 года.

С 2026 года компания намерена полностью высвобождать частоты 3G под нужды LTE в большинстве регионов России, сообщил вице-президент МТС по технике Виктор Белов. Как ожидается, это позволит увеличить скорости интернета от 10 до 30%. В настоящее время 3G-устройства без поддержки LTE используют до 5% абонентов.

"Вымпелком" начал отказываться от 3G в 2022 году, отключив от поддержки этого стандарта Москву. Другие операторы пока о таких намерениях не заявляли.

В "Мегафоне" не намерены сейчас полностью отказываться от 3G: часть емкости оператор сохраняет для работы сети третьего поколения.

В Tele2 заявили, что решение об отключении сетей 3G требует взвешенного подхода. В этом году Tele2 планирует разместить более 600 базовых станций по проекту рефарминга.

Как заявил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, отключение 3G, как и рефарминг частот, позволяет операторам связи сохранять и увеличивать скорости мобильного интернета в условиях отсутствия телекоммуникационного оборудования. По его словам, 3G уже не обеспечивает достаточных скоростей для работы современных мобильных приложений, однако при этом возможность пользоваться интернетом через сети 3G в случае выхода из строя или отключения 4G потеряется, сообщает Forbes.

Тем временем, в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies.

Теги: сотовая связь, 3G, 4G


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