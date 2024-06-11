СК провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" после отравления

В Дагестане следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал".

Они осмотрели лабораторию и изъяли документы. Это произошло после отравления людей, говорится в Telegram-канале СК России. По данным следствия, с признаками отравления жители города стали обращаться к медикам с 7 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома.

По данным Минздрава республики, количество госпитализированных выросло до 84. По данному факту расследуется уголовное дело.