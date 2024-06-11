11 Июня 2024
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Бизнес просит власти РФ отказаться от законопроекта об обороте данных

В преддверии второго чтения проекта закона об обороте данных, которое состоится на 11 июня, бизнес предпринял решающую попытку от него отбиться.

Ассоциация больших данных (АБД) попросила власти отложить рассмотрение документа и отказаться от создания единой государственной информационной системы, куда отечественные компании будут обязаны предоставить находящиеся в их распоряжении персональные данные. Письма направлены вице-премьеру Дмитрию Григоренко, замглавы Администрации президента Максиму Орешкину, руководителю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну и начальнику управления президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяне Матвеевой.

Как считают эксперты, появление такой ГИС и описанный порядок работы с ней чреваты чрезмерной централизацией данных в одном месте, рисками, связанными с кибербезопасностью, а также противоречат поручениям главы государства, программе "Цифровая экономика" и Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

Поправки в закон "О персональных данных", о которых идет речь, предусматривают создание единой ГИС, в которую компании обязаны будут по запросу уполномоченного органа передавать персональные данные, находящиеся в их распоряжении. При этом состав данных, требования, методы и порядок их обезличивания, а также то, как будет организован доступ к составам данных, устанавливаются правительством. Согласие на передачу данных от пользователя в систему в законопроекте также не предусмотрено, указали в АБД.

Кроме того, доступ к наборам данных будет предоставляться только государственным и муниципальным органам и подведомственным им организациям, а также лицам, перечень которых будет утверждать специально созданная правкомиссия, сообщает Forbes.

Ассоциация больших данных включает в себя такие компании, как "Яндекс", VK, Сбербанк, "Газпромбанк", "Т-Банк", "Мегафон", "Ростелеком", "МТС", "ВТБ", "Россельхозбанк" и другие.

Теги: персональные данные, ГИС, законопроекты


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