Тарифы на роуминг в Союзном государстве будут лимитированными

Тарифы на роуминг в Союзном государстве Белоруссии и России будут лимитированными.

Как сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого, согласно данным Международного союза электросвязи за 2023 год, в среднем в мире в роуминге пользуются тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20-25 Гб трафика в месяц. "Вот примерно эту формулу мы положили в сегодняшнее решение и поручили нашим регуляторам посчитать финансово-экономическую модель", - указал он.

Как напомнил дипломат, уже прошел первый этап выравнивания тарифов связи, в ходе которого была отменена плата за входящие звонки в роуминге. Однако граждане также сталкиваются с проблемой дороговизны исходящих звонков и интернет-трафика, потому что все пользуются социальными сетями, мессенджерами и навигаторами.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что к ноябрю-декабрю операторы белорусские и российские связи решат вопрос отмены или существенного снижения стоимости роуминга на передачу данных.