ВТБ повышает первоначальный взнос по льготной ипотеке

Банк ВТБ с 11 июня повысит размер первоначального взноса по некоторым льготным программам, в том числе по ипотеке с господдержкой на новостройки.

Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действовать по старым условиям. Первоначальный взнос для льготной ипотеки под 8% вырастет с 30,1% до 60,1%. Для Дальневосточной, Арктической и ИТ-ипотеки взнос увеличится с 20,1% до 30,1%.

Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.

Ранее Сбер повысил ставки по ипотеке и потребкредитам.