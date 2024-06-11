В Самаре семья получили химические ожоги от воды

Семья из Самары обратилась в полицию из-за ожогов после употребления питьевой воды.

Как заявил адвокат Евгений Архангельский, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, ее привезли на следующий день. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь.

Женщина обратилась к лору, который поставил диагноз - химический ожог. Также пострадали отец семейства и мальчик. Архангельский указал, что подготовил обращение в Следственный комитет, подключились сотрудники полиции, которые изъяли бутылки воды. Весь товар имел маркировку "Честный знак", сообщает РИА "Новости".