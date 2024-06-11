В СИЗО отправлен еще один фигурант дела генерал-майора Попова

Московский суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

Его отправили в СИЗО на два месяца. Это гражданское лицо. Его показания легли в основу дела. Ему, как и Попову, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ТАСС.

Ранее Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела о хищении металлопроката, закупленного для создания оборонительных сооружений на линии фронта.