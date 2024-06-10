В Енотаевском районе Игорь Бабушкин побывал на строящихся и уже сданных в эксплуатацию соцобъектах

Сегодня губернатор Астраханской области работает в муниципалитетах региона.

Третий район, который посетил с рабочим визитом глава области — Енотаевский.

В селе Никольское завершилось строительство многоквартирного дома для детей-сирот.

"Далось оно нам нелегко: были проблемы с застройщиком, как следствие, расторжение контракта и заключение нового с другой подрядной организацией.

Вместе с тем мы уже наметили планы по строительству в районе ещё двух домов для максимального сокращения очереди", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Ещё один важный объект — Никольская участковая больница, в которой обслуживают более 6 800 жителей четырёх сёл, также посетил губернатор.

"В ближайшее время начнём здесь капитальный ремонт. Задача подрядчика — выполнить 20 % работ до конца ноября текущего года и завершить работы до конца ноября следующего. Будем внимательно следить за его работой", - отметил Игорь Бабушкин.

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» в посёлке Волжский отремонтировали и расширили отделение Почты России. Теперь это очень комфортное, современное пространство. О ремонте почтового отделения губернатор просили жители на одной из прямых линий.

"Всего за два прошедших года по Народной программе отремонтировано 26 почтовых сельских отделений в области. Эту работу продолжаем: до конца текущего года на территории региона отремонтируем ещё 13 отделений и возведём 3 новых", - сообщил глава Астраханской области.