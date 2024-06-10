Выездное заседание оперативного штаба по антитеррористической защищенности важных объектов провел губернатор Астраханской области

Сегодня в Ахтубинском районе Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин провёл выездное заседание регионального оперативного штаба по вопросу комплексной антитеррористической защищенности важных объектов.

Губернатор заслушал доклад ответственных по факту произошедшей на минувших выходных атаки беспилотными летательными средствами.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня была предпринята со стороны ВСУ попытка атаковать беспилотниками один из стратегических объектов, расположенных на территории Астраханской области как раз в Ахтубинском районе. Атака была отражена, о чем глава региона тогда сообщил в своем телеграмм-канале.

"Напомню, все службы отработали штатно. Вместе с тем дал поручение проработать дополнительные меры контроля и реагирования на ЧС подобного характера", - отметил губернатор Игорь Бабушкин.