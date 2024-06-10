Игорь Бабушкин провел личный прием граждан в Черноярском районе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время своего рабочего визита в Черноярский район провел личный прием граждан.

"Обсудили ряд вопросов, в том числе газификацию и водоснабжение. Изношенность водопроводных сетей Чёрного Яра, как и в областном центре, почти 90%. При повышении давления в летний период происходят многочисленные аварии. Будем прикладывать все силы, чтобы включить объект в нацпроект «Жилье и городская среда». Прорабатываем и временное решение. Соответствующие поручения даны", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

В районе реализован уникальный для региона проект – секция киберспорта, где уже 70 ребят бесплатно обучаются пилотированию БПЛА и дисциплине трехмерного тактического боя.

"Ребятам очень нравится. Этот опыт необходимо перенимать", - отметил губернатор.

Помимо этого, глава региона проверил ход работ по благоустройству аллеи по улице Гагарина в Черном Яру.

"Она стала победителем голосования в проекте «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году приведем в порядок 50 территорий в разных населенных пунктах области, ещё 48 – в следующем", - проинформировал губернатор Астраханской области.