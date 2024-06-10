Моор поблагодарил сенаторов за внимание к Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о работе в регионе делегации Совета Федерации.

"В работе – сразу несколько пунктов документа. Ведётся расчистка озера Алебашево в Тюмени, недалеко от него в строящемся квартале прокладываются улицы. Заключён контракт на разработку проекта для реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Она, напомню, признана объектом культурного наследия", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Также разрабатывается проектная документация на капремонт автомобильного пункта пропуска «Казанское» на госгранице России и Казахстана.

"Ещё один важный для нас объект – приёмно-диагностический корпус ОКБ №2 в Тюмени. Население города растёт, приёмное отделение перегружено. Без строительства нового корпуса задачу не решить. Поставил коллегам из профильных департаментов правительства задачу до конца года завершить проектирование и пройти Главгосэкспертизу. Потом будем подавать заявку на софинансирование из федерального бюджета 2026–28 гг.", - пишет Моор.

Он поблагодарил сенаторов за внимание к Тюменской области.