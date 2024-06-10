К 25-летию Союзного государства будет "решен вопрос" с отменой роуминга между Россией и Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга на территории Союзного государства.

"Тема роуминга – одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", - сообщил журналистам посол республики в Москве Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

По его словам, пока что пройден только первый этап отмены – отменена плата за входящие звонки. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 г., пишет РИА Новости.