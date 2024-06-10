В Шебекино выросло количество пострадавших от подрыва на мине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел уточненную информацию по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших выросло до пяти.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригада "Скорой" повезла его в городскую больницу № 2 Белгорода. Из тела сотрудника телеканал "Россия 24" успешно извлекли осколок. Его состояние стабильное. Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу, написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил о том, что в Шебекино трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24" подорвались на мине. В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала, получившего осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

"Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", - написал Гладков в своем telegram-канале.