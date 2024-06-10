10 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске больница-долгострой примет пациентов в сентябре

И.о. главы Югры Руслан Кухарук выслушал доклады заместителей – Азата Ислаева, Ольги Литовой, которые по моему поручению вместе с ОНФ провели инспекцию строительства окружной клинической больницы в Нижневартовске.

"Итоговое решение: ставим перед собой задачу получить разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее, чем через полтора месяца. Первых пациентов больница должна принять уже в сентябре", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Все работы должны быть завершены в срок, для этого необходимо мобилизовать все силы и ресурсы, вести ежедневную работу по устранению замечаний контрольных органов, по получению медицинских лицензий, установке оборудования и так далее.

"Действовать оперативно, нестандартно, в одной команде. Затягивать больше недопустимо", - пишет Кухарук.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 15 лет. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В ситуацию вмешались депутаты разных уровней. Кроме того, помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.

Больница-долгострой в Нижневартовске(2019)|Фото: Накануне.RU

Так здание больницы выглядело в сентябре 2019 г.

Теги: Руслан Кухаруку, больница-долгострой, Нижневартовск


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