10 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Состоялась презентация первого бесплатного туристического аудиогида «Волжские истории: Астрахань»

Аудиогид «Волжские истории: Астрахань» запустила Цифровая экосистема МТС. Этот аудиогид стал частью федерального проекта – серии бесплатных аудиоспектаклей «Волжские истории», созданных совместными усилиями МТС и жителей регионов на Волге, среди которых краеведы, журналисты и неравнодушные горожане.

Как сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области, аудиогид «Волжские истории: Астрахань» бесплатно доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогид в разделе «Онлайн». Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной стойки, расположенной на центральной набережной Астрахани.

«Наш регион является одним из самых привлекательных регионов для внутреннего туризма и регулярно входит в топ различных туристических рейтингов. Более 1,3 миллиона туристов посетили Астраханскую область в 2023 году. Особой популярностью в летний сезон пользуется речной круизный туризм. Это один из приоритетных видов туризма для региона на Великой Реке Волга. Благодаря созданию интерактивного аудиогида гости и жители региона смогут полюбоваться с воды на сердце города, насладиться мини-спектаклем с актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в атмосферу различных исторических эпох. Аудиогид – это уникальный продукт коллаборации бизнеса, исполнительных органов власти и творческой интеллигенции. Реализация подобных социально значимых проектов в сфере туризма всегда находит поддержку губернатора и Правительства Астраханской области», - подчеркнула заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В этом году к началу лета и разгару путешествий по Волге мы запускаем первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани, который дает старт презентациям новой серии аудиогидов по Волге. Уверен, что цифровые помощники нашей экосистемы помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: туристический аудиогид, волжские истории, астрахань, презентация, цифровые платформы


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