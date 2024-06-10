Итоги ПМЭФ: Виталий Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах, которые реализуют в Омской области

Глава Омской области провел брифинг для СМИ по итогам работы омской делегации на полях Петербургского международного экономического форума.

«Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами Правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего Министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей», - сказал Губернатор Омской области.

Самый масштабный проект - соглашение с группой компаний «Титан». В рамках соглашения планируется реализовывать в Омске инвестиционный проект по созданию нового производства.

«Проект огромный. Будет создано около полутора тысяч рабочих мест дополнительно на этом предприятии. Также проект позволяет не только основную установку создавать, но и создать кластер переработчиков сырья – полиэтилена, полипропилена, других видов продукции», - пояснил Губернатор.

Второй масштабный проект, к которому Омская область шла очень долго – подписание концессионного соглашения с компанией «Аэропорты регионов». «Приступим к реализации проекта в активной фазе - строительству нового аэропорта «Омск-Федоровка на территории Омской области. Это 43 миллиарда рублей. Инвестор гарантирует его строительство до 2028 года. Мы занимаемся подготовкой внешней инфраструктуры. Правительством Российской Федерации планируется включение данного проекта в национальный проект», - заявил Виталий Хоценко.

Он сообщил, что в рамках ПМЭФ удалось договориться о реализации менее капиталлоемких, но не менее значимых проектов. Это подписание соглашения с группой компаний «Рост» о строительстве в регионе тепличного комбината. Благодаря проекту вкладывается создание теплиц 10 млрд рублей, получим 15 тысяч тонн овощей в год. Также Виталий Хоценко рассказал, что в рамках форума договорились о реализации нескольких гостиничных, туристических проектов. В частности, принято решение строительство нового гостиничного комплекса вместимостью 500 – 600 человек единовременно, инвесторы планируют вложить в него более 1,5 млрд рублей. В планах – запуск в Омске производства светотехнического оборудования, что поможет продолжить модернизацию системы наружного освещения и городской инфраструктуры. Есть договоренности об открытии завода по производству решетчатого настила.

По словам главы региона, целый ряд вопросов, значимых для развития Омской области обсуждались на встречах с первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым. В частности, Губернатор проинформировал его о мерах, предпринимаемых в регионе для обеспечения технологического суверенитета страны в рамках панельной сессии «Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета».

«У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства», - сказал глава региона.

В рамках ПМЭФ на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут обсуждались темы комплексного развития сельских территорий Омской области. Особое внимание уделили увеличению урожая льна-долгунца в регионе и меры поддержки для его производителей. Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову и федеральным экспертам Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в Омской области.

На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.