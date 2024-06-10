Россию ждет транспортный коллапс из-за слишком тяжелых мусоровозов?

В Госдуме в очередной раз подняли тему слишком тяжелых мусоровозов, работающих на улицах российских городов. Проблема кажется неразрешимой: некоторые мусоровозы даже будучи пустыми нарушают требование по нагрузке на одну ось, а уж наполненными эти нормативы нарушают почти 100% мусоровозов.

Тяжелые машины разрушают дорожное полотно. Мусорным операторам постоянно выписывают штрафы, уплата которых привела бы к банкротству операторов и – как следствие – мусорному коллапсу. Пока регионы решают проблему в ручном режиме: где-то власти просят надзорные органы не выписывать штрафы, где-то мусоровозы объезжают весовые контроли, разбивая дороги населенных пунктов.

По словам зампреда комитета Госдумы по экологии и природопользованию Александра Когана, для замены всего парка мусоровозов в стране на машины с допустимой нагрузкой потребовались бы десятки миллиардов рублей, которых, конечно, нет. Можно снижать загрузку, чтобы за один раз мусоровоз забирал меньший объем, но это приведет к росту тарифов.

"Коллапс уже произошел. В Оренбургской области стали штрафовать каждый мусоровоз, они просто не стали вывозить. Вмешался губернатор, штрафы отменили, попросили надзорные органы закрыть глаза. Но это временное решение. Или вот другой случай. Во Владимирской области каждый день штрафовали один мусоровоз, накопился штраф на 30 млн руб., обратились в суд, в итоге все суд отменил, никаких штрафов не было", - рассказал член комитета ГД по экологии Зариф Байгускаров. Он добавил, что операторы закрывают на мусоровозах номера, чтобы их не штрафовали, а еще объезжают весовой контроль, разбивая дороги в населенных пунктах и поля.

"Надо обращаться к председателю Госдумы и проблему решать, надо приглашать министра транспорта", - заявил Байгускаров.

Замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин тоже разводит руками: "Постоянное взимание штрафов приведет либо к банкротству оператора, либо поднимутся тарифы. Ни первое, ни второе меня как отраслевого куратора не устраивает. Варианты решения не буду перечислять, они могут быть и жесткими. И они будут иметь последствия, как правило – финансовые. Нужно поставить эксперименты, чтобы найти компромиссный вариант".