В Счетной палате усомнились в справедливости прогрессивной шкалы НДФЛ от Минфина

Счетная палата России проанализировала законопроект о налоговой реформе, подготовленный Минфином. В целом аудиторы одобряют документ, но есть нюансы. "Мы оценивали документы на предмет логики, тут у нас вопросов нет, законопроект служит тем, которые заявил президент", - сказал аудитор Счетной палаты России Андрей Батуркин, выступая в Совете Федерации.

"Но есть пара моментов. Например, по налогу на прибыль. Если мы говорим про принцип справедливости, возникает вот гражданин с доходом 5 млн рублей и 50 млн рублей. Один будет платить 18%, другой – 22%. Разница значительная. Может быть категория, которая будет платить 18%, более многочисленна, может она будет основным источником по дополнительным доходам – мы не знаем цифр, это рассчитывает Минфин, тем не менее, есть некоторое несоответствие и диспропорция", - сказал аудитор.

Напомним, разработанный Минфином законопроект по изменению налоговой системы предполагает пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками 13, 15, 18, 20 и 22%. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц), а максимум предусмотрен при доходах свыше 50 млн руб. в год. По прогнозам министерства, от повышения НДФЛ в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб.