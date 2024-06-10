Общественный транспорт Екатеринбурга изменит расписание в День России

В День России 12 июня общественный транспорт Екатеринбурга будет курсировать по расписанию выходного дня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

С подробным расписанием автобусов, троллейбусов и трамваев можно ознакомиться на сайте Гортранса. Что же касается метро, последний поезд со станции "Ботаническая" отправится в 00.05 13 июня, с "Проспект Космонавтов" - в 00.02.

Напомним, что на эту среду уральская столица подготовила целую программу праздничных мероприятий. Традиционно в Историческом сквере пройдет певческий праздник "Хором славим Россию и город", на котором тысячный хор вместе с горожанами исполнит любимые многими песни: "У моей России длинные косички", "Позови меня тихо по имени", "Песня о Свердловске", "Все, что в жизни есть у меня", "Ничего на свете лучше нету", "Мы желаем счастья вам", "Герои спорта" и, конечно, гимн страны и многие другие.