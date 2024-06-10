Пермяк избил питбуля Еву за то, что та покусала девушку и ее лабрадора по кличке Бони

Пермяк избил питбуля Еву за то, что та покусала девушку и ее лабрадора по кличке Бони, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Хозяйка собаки Бони сообщила, что приехала к родственникам в микрорайон "Крым". На остановке на них напала агрессивная собака без намордника. Собака укусила девушку за ногу, а Боне разорвала ухо и повредила лапу.

Когда владельцы разняли питомцев, мужчина начал пинать свою собаку Еву. После этого животное забрали зоозащитники.