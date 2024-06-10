Режим ЧС регионального характера вводится в Якутии из-за лесных пожаров

Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров.

Эта мера позволит нарастить силы и привлечь средства из резерва, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Всего на утро 10 июня в регионе действовали 48 лесных пожаров на площади более 98,2 тыс. га. Большую часть из них не тушат – эти пожары находятся в зоне мониторинга, в труднодоступной местности, сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

За последние сутки в регионе обнаружены новые лесные пожары - 13 очагов. Как заявил главный лесничий республики Андрей Коноплев, они возникли из-за гроз.