На Украине впервые продан изъятый у россиянина завод

На Украине продан изъятый у российского бизнесмена Ивана Саввиди завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак".

Сумма сделки – 103 млн гриввен ($2,5 млн), сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль в своем telegram-канале.

РИА Новости напоминает, что зимой Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет Саввиди. Госбюро расследований (ГБР) Украины 7 мая сообщало, что в стране выставили на продажу активы предприятий Саввиди.