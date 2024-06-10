В Сургуте дети, предположительно, подожгли здание бывшего кинотеатра "Аврора"

В Сургуте произошел пожар в здании бывшего кинотеатра "Аврора" на проспекте Ленина. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ХМАО-Югре по Сургуту.

Сообщается, что загорелась кровля на площади двух кв. м. Возгорание было ликвидировано.

Причины пожара неизвестны, однако момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале "ЧП Сургут", на крыше здания перед пожаром играли дети. С началом пожара они кинулись прочь.