Комитет ГД предложит изменить процедуру ЕГЭ после скандалов с досмотром школьников

Профильный комитет Госдумы по просвещению после скандалов с досмотрами школьников перед ЕГЭ внесет в палату законопроект, который предусматривает изменения порядка проведения экзамена. Об этом сообщила глава комитета Ольга Казакова.

По ее словам, предложения будут внесены уже в весеннюю сессию. Также они будут вынесены на общественное обсуждение, сказала Казакова ТАСС.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что досмотр выпускников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть регламент прохода рамок. Заявления прозвучало после череды скандалов, связанных с досмотрами школьников в Воронеже, Московской области, Чувашии.