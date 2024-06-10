В ЦБ заявили о прохождении пика перегрева российской экономики

Российская экономика находится вблизи пика перегрева экономики, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Ожидается, что после достижения пика начнется замедление, но как оно будет происходить, по какой траектории – неизвестно.

"Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров - прошли мы этот пик или нет. Судя по инфляции, мы его прошли. Если вы помните, то осенью текущие темпы роста цен, скорость, с которой меняются цены, она была двузначной. После того, как мы подняли ставку до 16%, рост цен резко замедлился. Последние месяцы цены росли в среднем 6-7% в пересчете на год. Инфляция замедлилась, но она пока не возвращается к цели", - цитирует Тремасова "Интерфакс".

Наибольший перегрев сейчас наблюдается в сфере потребительского спроса. Он растет в связи с ростом доходов населения.