Дефицит акушерок, медсестер и фельдшеров в России составляет 63 тысячи человек

В России дефицит медработников среднего звена (медсестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты) составляет 63 тыс. человек, и это только в государственной медицине. Многие уходят в частные учреждения, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Верхнеуровневые методики расчета <...> показывают, что в 2023 году в отрасли не доставало 29 тысяч врачей и 63 [тысячи] средних медицинских работников", - цитирует Семенову ТАСС.

Чиновница предложила мотивировать медсестер оставаться в государственной системе здравоохранения, но при этом повышения зарплат не пообещала.