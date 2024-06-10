На Урале двое пьяных мужчин остановили поезда, наложив обломки на рельсы

На Среднем Урале задержали двух мужчин, клавших посторонние предметы на рельсы. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил, по предварительным данным, приятели, будучи под воздействием алкоголя, наложили на железнодорожные пути перегона станций Лангур и Сама обломки шпал, досок и прочий мусор. Это спровоцировало внеплановую остановку двух поездов: машинистам грузового и пассажирского составов пришлось применять экстренное торможение.

Прибывшие на место транспортные полицейские обнаружили неподалеку двоих мужчин в состоянии опьянения, которых доставили в линейный отдел. Едва протрезвев, приятели рассказали силовикам, что сделали это "ради шутки из банального любопытства".

Возбуждено уголовное дело об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств. Главным фигурантом по нему проходит младший из товарищей, так как ему принадлежала идея прийти на перегон и устроить столь странную забаву. А его приятель имеет статус свидетеля.

Пока что мужчину отпустили на подписку о невыезде. Дальнейшую судьбу уральца будет решать суд.