10 Июня 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд повторно рассмотрит жалобу на приговор бывшему начальнику УФССП

Пермский краевой суд повторно рассмотрит жалобу на приговор Пермского районного суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника регионального УФССП Игоря Кожевникова, сообщает Properm.ru.

Такое решение сегодня вынес Седьмой кассационный суд в Челябинске. Заседание длилось всего несколько минут.

Напомним, ранее бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников был признан виновным в многочисленных коррупционных преступлениях. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 15 млн руб. Также он на семь лет лишен права занимать должности на госслужбе.

Кожевников с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получил в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.

Теги: Игорь Кожевников, жалоба, приговор, пермский краевой суд


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