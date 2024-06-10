10 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

И снова не тот суд. "Городу без наркотиков" вернули иск об исключении Ройзмана* из учредителей фонда

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул благотворительному фонду "Город без наркотиков" иск об исключении из учредителей фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана*. Об этом сообщается в картотеке суда.

После того, как судья ознакомился с иском, он постановил вернуть его истцу, так как "дело не подсудно данному суду". Напомним, что ранее таким же образом поступил Арбитражный суд Свердловской области, указав фонду, что вопрос может рассмотреть суд общей юрисдикции.

Согласно информации из картотеки, категория дела относится к корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией. Ранее глава организации и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков заявил, что имя Ройзмана* среди учредителей негативно влияет на репутацию фонда. По его мнению, нежелание иноагента покидать состав учредителей вот уже 10 лет, вероятнее всего, связано с его надеждой когда-нибудь вернуться.

При этом Ройзман* заявил, что "Город без наркотиков" сам уже 10 лет как не работает и существует только юридически, занимая помещение. Обвинение в многочисленных долгах бывший мэр решил не комментировать.

*Внесен в реестр иностранных агентов

Теги: Ройзман*, Город без наркотиков, суд, иск =


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Ранее 10.06.2024 10:02 Мск Дело об исключении Ройзмана* из учредителей фонда "Город без наркотиков" рассмотрят в Октябрьском суде
Ранее 29.05.2024 09:59 Мск Евгения Ройзмана* хотят выгнать из фонда "Город без наркотиков"

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