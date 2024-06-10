И снова не тот суд. "Городу без наркотиков" вернули иск об исключении Ройзмана* из учредителей фонда

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул благотворительному фонду "Город без наркотиков" иск об исключении из учредителей фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана*. Об этом сообщается в картотеке суда.

После того, как судья ознакомился с иском, он постановил вернуть его истцу, так как "дело не подсудно данному суду". Напомним, что ранее таким же образом поступил Арбитражный суд Свердловской области, указав фонду, что вопрос может рассмотреть суд общей юрисдикции.

Согласно информации из картотеки, категория дела относится к корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией. Ранее глава организации и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков заявил, что имя Ройзмана* среди учредителей негативно влияет на репутацию фонда. По его мнению, нежелание иноагента покидать состав учредителей вот уже 10 лет, вероятнее всего, связано с его надеждой когда-нибудь вернуться.

При этом Ройзман* заявил, что "Город без наркотиков" сам уже 10 лет как не работает и существует только юридически, занимая помещение. Обвинение в многочисленных долгах бывший мэр решил не комментировать.

*Внесен в реестр иностранных агентов