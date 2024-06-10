На оружейном заводе в Польше произошел взрыв, есть жертвы

На оружейном заводе "Меско" на юге Польши прогремел мощный взрыв, один человек погиб.

Еще один человек пострадал, он смог самостоятельно покинуть цех. Позже его доставили в больницу.

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад, сообщила директор завода Эльжбета Сренявская.

Пожар, начавшийся после взрыва, уже потушен. Н а место приехали представители прокуратуры, которые займутся расследованием, передает РИА Новости.

Ранее в Германии пожар произошел на заводе концерна Diehl Metall, который занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение – Diehl BGT Defence.