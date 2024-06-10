Делегация Совета Федерации проводит выездное совещание в Тюмени

Делегация Совета Федерации осмотрела площадку КРТ в Заречном микрорайоне Тюмени и новый корпус Областной клинической больницы №2, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках выездного совещания Совета Федерации РФ сегодня, 10 июня, делегация осмотрела ЖК "Европейский берег" и "Европейский берег 2.0". Вторая версия проекта реализована по федеральному закону о КРТ и является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе.

"Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно сегодня посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион – один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко

Благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более 200 человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у 100 есть такая возможность.

"Мы посмотрели по качеству и срокам ввода, у нас вопросов нет. Встречались с жителями во дворе. Мамы с детьми сказали, что им здесь нравится", – отметил Андрей Шевченко.

Проект представили делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение больницы, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы.

Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок. Корпус будет связывать детский и взрослый стационары, отметила директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.

Кроме того, перед началом выездного совещания сенаторы оценили строительство уникальной школы с детским садом в Тюменском районе

Школу на 1 100 учеников возводят в поселке Московский. В здании также расположится дошкольное отделение на 350 воспитанников. Объект примет учеников в 2025 году. Школа-сад будет одной из самых больших в Тюменской области — почти 28 500 кв. метров.

Членов Совета Федерации РФ заинтересовали подходы тюменских специалистов при создании социальных объектов. Многие отметили, что спортивная инфраструктура школы будет доступна для занятий и местному населению.