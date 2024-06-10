Делегация Совета Федерации проводит выездное совещание в Тюмени

10 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Делегация Совета Федерации проводит выездное совещание в Тюмени

Делегация Совета Федерации осмотрела площадку КРТ в Заречном микрорайоне Тюмени и новый корпус Областной клинической больницы №2, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках выездного совещания Совета Федерации РФ сегодня, 10 июня, делегация осмотрела ЖК "Европейский берег" и "Европейский берег 2.0". Вторая версия проекта реализована по федеральному закону о КРТ и является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе.

"Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно сегодня посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион – один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко

Благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более 200 человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у 100 есть такая возможность.

Делегация Совета Федерации проводит выездное совещание в Тюмени(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Мы посмотрели по качеству и срокам ввода, у нас вопросов нет. Встречались с жителями во дворе. Мамы с детьми сказали, что им здесь нравится", – отметил Андрей Шевченко.

Проект представили делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение больницы, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы.

Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок. Корпус будет связывать детский и взрослый стационары, отметила директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.

Кроме того, перед началом выездного совещания сенаторы оценили строительство уникальной школы с детским садом в Тюменском районе

Школу на 1 100 учеников возводят в поселке Московский. В здании также расположится дошкольное отделение на 350 воспитанников. Объект примет учеников в 2025 году. Школа-сад будет одной из самых больших в Тюменской области — почти 28 500 кв. метров.

Членов Совета Федерации РФ заинтересовали подходы тюменских специалистов при создании социальных объектов. Многие отметили, что спортивная инфраструктура школы будет доступна для занятий и местному населению.

Теги: выездное совещание, школа, детский сад, больница, Совет Федерации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети