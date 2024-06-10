Рогозин раскритиковал отечественный ОПК за "дрономанию"

10 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Рогозин раскритиковал отечественный ОПК за "дрономанию"

Экс-глава Роскосмоса, ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает опасным увлечение "дрономанией".

"Далекие от технологий БПЛА предприятия увлеклись их производством. Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Повсеместное увлечение дрономанией создает хаос в организации этого дела. Вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций (по электродвигателям, ДВС, антеннам, помехозащищенным блокам электроники, дневным и ночным камерам и пр.), последовательно добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены, универсализации решений на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников, мы загрузили всех одной и той же проблемой, и эти все стали делать всё, вместо того, чтоб сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается", - считает сенатор.

Он призвал не полагаться на массовое производство FRV-дронов, поскольку их использование "не сможет повлиять на общее течение боевых действий".

"Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход войны. А что у нас с артиллерией? Я вам скажу. Средний настрел по стволам 152-мм как у нас, так и у противника — от 4,5 до 5 тысяч выстрелов. После такого настрела о точности попадания говорить сложно (зато у противника есть свежие западные стволы калибра 155 мм)", - добавляет Рогозин.

Он раскритиковал ситуацию с качеством снарядов, с артиллерийскими системами.

"Разработчикам артиллерийских систем я бы рекомендовал самим попробовать укрыть в малосочных лесополках производимые ими неотцепляемые от тягача самоходные гаубицы. Вот-вот. Увидите сами, как из укрытия, как задница Винни-Пуха из погреба, торчать будет морда тягача", - сравнил Рогозин.

Теги: дмитрий рогозин, дроны, бпла, опк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети