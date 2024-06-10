Рогозин раскритиковал отечественный ОПК за "дрономанию"

Экс-глава Роскосмоса, ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает опасным увлечение "дрономанией".

"Далекие от технологий БПЛА предприятия увлеклись их производством. Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Повсеместное увлечение дрономанией создает хаос в организации этого дела. Вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций (по электродвигателям, ДВС, антеннам, помехозащищенным блокам электроники, дневным и ночным камерам и пр.), последовательно добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены, универсализации решений на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников, мы загрузили всех одной и той же проблемой, и эти все стали делать всё, вместо того, чтоб сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается", - считает сенатор.

Он призвал не полагаться на массовое производство FRV-дронов, поскольку их использование "не сможет повлиять на общее течение боевых действий".

"Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход войны. А что у нас с артиллерией? Я вам скажу. Средний настрел по стволам 152-мм как у нас, так и у противника — от 4,5 до 5 тысяч выстрелов. После такого настрела о точности попадания говорить сложно (зато у противника есть свежие западные стволы калибра 155 мм)", - добавляет Рогозин.

Он раскритиковал ситуацию с качеством снарядов, с артиллерийскими системами.

"Разработчикам артиллерийских систем я бы рекомендовал самим попробовать укрыть в малосочных лесополках производимые ими неотцепляемые от тягача самоходные гаубицы. Вот-вот. Увидите сами, как из укрытия, как задница Винни-Пуха из погреба, торчать будет морда тягача", - сравнил Рогозин.