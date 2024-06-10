В Шебекино бойцы самообороны и оператор "России 24" подорвались на мине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Шебекино трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24" подорвались на мине.

В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала. У мужчины – осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Его оперируют.

"Одного мужчину с ранениями конечностей бригада "скорой помощи" доставила в больницу № 2 Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно", - написал Гладков в своем telegram-канале.